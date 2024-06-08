В Германии оценили готовность страны к войне с Россией

Экс-дипломат Биттерлих: Германия не готова к реальному конфликту с Россией

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Только две армии в Европе готовы вступить в потенциальный конфликт с Россией. Об этом бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих заявил в интервью телеканалу WION.

«Это французская и британская армии», — сказал он.

По мнению Биттерлиха, бундесвер в нынешнем состоянии сильно уступает остальным Вооруженным силам в Европе из-за меньших расходов на оборону. Германии нужна настоящая армия и для ее укрепления понадобится не меньше четырех-пяти лет, заключил дипломат.

Немецкие СМИ ранее сообщили, что правительство ФРГ заранее подготовило план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. Согласно документу, во время обороны в Германии введут нормы на распределение пищи среди населения посредством карточек.

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