Еда по карточкам. В Германии подготовили план на случай войны с Россией

Bild обнародовала план Германии на случай войны с Россией

Фото: Freepik

Правительство ФРГ заранее разработало план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. Его опубликовала немецкая газета Bild.

«Войска НАТО будут перебрасываться через всю Германию на восточный фланг, при этом силы бундесвера будут находиться уже там», — отметили в статье.

По данным издания, в плане напрямую указали, что в случае одновременного нападения в нескольких местах немецкие власти не смогут помочь всем. Таким образом, людям придется самим справляться с трудностями

Также исключен запрет на роспуск действующего парламента на то время, пока Германия будет обороняться. В случае нехватки продовольствия, авторы текста предложили ввести нормы на распределение пищи посредством карточек. Кроме того, правительство соберет «аварийный запас» риса, бобовых и сгущенки, чтобы обеспечить население одним горячим обедом в день.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что жители страны стали чаще задавать вопросы о поддержке Украины. Речь идет о чрезмерных шагах властей страны, которые повышают угрозу расширения конфликта.

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