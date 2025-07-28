В Германии отреагировали на заявление Путина об оснащении ВМФ
Власти Германии учтут слова российского лидера Владимира Путина о планах по оснащению Военно-морского флота России передовой техникой. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Кеннет Хармс во время брифинга, сообщил ТАСС.
«Мы это принимаем, конечно, к сведению», — сказал он.
Хармс добавил, что ФРГ также инвестирует в развитие своих ВМС, например, реализует крупные проекты по закупке новых кораблей, включая фрегаты и корветы.
Ранее стало известно, что Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
Также глава государства оценил новую долгосрочную стратегию развития ВМФ. Президент отметил, что она свидетельствует об уверенности России в своих силах и возможностях.