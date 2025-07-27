Путин ознакомился с ходом учений Военно-морского флота

Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, приуроченных ко Дню ВМФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал ранее, что президент примет доклады военачальников, а также осмотрит часть стрельб.

Напомним, что сейчас в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей идут крупномасштабные оперативные учения «Июльский шторм». В мероприятиях задействовано более 15 тысяч солдат и офицеров, свыше 150 военных кораблей и вспомогательных судов и другой техники.

Их цель — оценка уровня готовности военно-морских подразделений к выполнению сложных оперативных заданий и использованию современного вооружения.

Ранее Путин оценил новую стратегию развития ВМФ.