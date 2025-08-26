Трамп объявил о прекращении расходов США на Украину

Соединенные Штаты прекратили финансирование Украины, но пытаются урегулировать конфликт. Об этом заявил президент Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме.

Он отметил, что США продают Североатлантическому альянсу оружие, но не являются спонсорами украинского кризиса.

«Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, мы вовлечены в то, чтобы остановить конфликт. НАТО финансирует весь конфликт, мы ничего не финансируем», — сказал он.

По его словам, США продают союзникам военную технику на миллиарды долларов, а оборонные заводы значительно увеличивают объемы производства. Трамп отметил, что американская продукция остается «лучшей в мире», поэтому ее предпочитают партнеры из Европы.

Накануне Трамп во время общения с журналистами заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят собственные деньги на Украину. Он напомнил, что альянс согласился увеличить расходы на оборону до 5%.