В Германии обсудят кандидатуру Штайнмайера для переговоров с Россией

Der Spiegel: в ФРГ рассмотрят Штайнмайера как посредника на переговорах с РФ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер мог бы стать посредником на возможных переговорах Евросоюза и России. Такой вариант обсудят представители правящей коалиции Германии, сообщило издание Der Spiegel .

Обозреватели уточнили, что многие участники коалиции не доверяют бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. Его кандидатуру на роль посредника от Евросоюза предложил президент России Владимир Путин.

«На выходных будет обсуждаться еще одно возможное имя. Обдумывается, может ли сыграть свою роль в мирных переговорах федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер», — заявил источник издания.

По предположению журналистов, Евросоюз в итоге может получить сразу двух переговорщиков. Кроме того, сам факт обсуждения кандидатуры посредника в диалоге с Россией показывает, насколько острым стал вопрос о скорейшем завершении конфликта на Украине.