В Германии обеспокоились сменой курса Чехии по Украине
BZ: правительство Бабиша в Чехии может подорвать европейскую поддержку Украины
Изменение курса в отношении Украины со стороны Чехии после победы Андрея Бабиша на парламентских выборах рискует подорвать основу европейских закупок вооружения для киевского режима. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.
Авторы статьи отметили, что Бабиш может не только разорвать прозападный политический курс, но и полностью отказаться от поддержки Украины.
«Чехия способна превратиться в источник нестабильности или даже стать участником антиукраинского блока под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — добавили они.
Журналисты констатируют, что для Украины поставки боеприпасов из Чехии являлись спасательным кругом, но после победы Бабиша о передаче вооружений перестали даже говорить.
Ранее новоизбранный спикер палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура приказал, чтобы со здания сняли украинский флаг.