Изменение курса в отношении Украины со стороны Чехии после победы Андрея Бабиша на парламентских выборах рискует подорвать основу европейских закупок вооружения для киевского режима. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung .

Авторы статьи отметили, что Бабиш может не только разорвать прозападный политический курс, но и полностью отказаться от поддержки Украины.

«Чехия способна превратиться в источник нестабильности или даже стать участником антиукраинского блока под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — добавили они.

Журналисты констатируют, что для Украины поставки боеприпасов из Чехии являлись спасательным кругом, но после победы Бабиша о передаче вооружений перестали даже говорить.

Ранее новоизбранный спикер палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура приказал, чтобы со здания сняли украинский флаг.