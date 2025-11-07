Новоизбранный спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился, чтобы со здания сняли украинский флаг. Об этом сообщило местное агентство ČTK .

Окамура опубликовал видео в соцсети Х, где показал сам процесс снятия флага, висевшего там с февраля 2022 года.

«Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!» — сказал он.

После этого Окамура оказался в центре скандала. Представители праволиберальных партий из прежней правящей коалиции осудили его поступок, а депутаты от Чешской пиратской партии вывесили флаги Украины из окон кабинетов своих парламентских фракций.

Предшественница Окамуры на этом посту, Маркета Пекарова, назвала его действия «постыдным жестом» по отношению и к Украине, и к Чехии. По ее словам, украинский флаг символизировал гуманизм и солидарность с Киевом.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться до конца этого года.