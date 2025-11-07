«Чехия — на первом месте». Новый спикер чешского парламента избавился от флага Украины
Новый спикер Окамура приказал спустить флаг Украины со здания парламента Чехии
Новоизбранный спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился, чтобы со здания сняли украинский флаг. Об этом сообщило местное агентство ČTK.
Окамура опубликовал видео в соцсети Х, где показал сам процесс снятия флага, висевшего там с февраля 2022 года.
«Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!» — сказал он.
После этого Окамура оказался в центре скандала. Представители праволиберальных партий из прежней правящей коалиции осудили его поступок, а депутаты от Чешской пиратской партии вывесили флаги Украины из окон кабинетов своих парламентских фракций.
Предшественница Окамуры на этом посту, Маркета Пекарова, назвала его действия «постыдным жестом» по отношению и к Украине, и к Чехии. По ее словам, украинский флаг символизировал гуманизм и солидарность с Киевом.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться до конца этого года.