В Германии назвали условие для переговоров Шольца и Путина

В Германии не исключили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, «если сочтет момент подходящим». Об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, сообщил телеканал N-tv .

Представитель кабмина отметил, что после начала спецоперации Шольц неоднократно звонил Путину и планирует делать так и дальше.

«Поэтому если канцлер ФРГ сочтет этот разговор подходящим в какой-то момент, то он не побоится позвонить российскому лидеру», — сказал Хебештрайт.

Он также высказался о предложении Шольца пригласить Россию на конференцию по Украине, отметив, что пока он не может назвать дату этого мероприятия. По его словам, в мире «повсюду в мире царит ощущение», что конфликт на Украине скоро может закончиться.

Кроме того, Хебештрайт высказался о роли Германии в возможных мирных переговорах между РФ и Украиной, заметив, что они будут вестись между Москвой и Киевом, а остальные страны затем могут сыграть вспомогательную роль.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что план Шольца по урегулированию украинского конфликта Россией за основу браться не будет.