Сенатор Цеков: план Германии по урегулированию конфликта на Украине за основу браться не будет

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается представить собственный план по урегулированию конфликта на Украине. В беседе с « Ридусом » новость прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По данным СМИ, замысел Шольца не исключает передачу РФ части украинских территорий. Российская сторона обязательно ознакомится с данными материалами, как только они появятся, заявил сенатор.

«А дальше посмотрим, что из предложенного Шольцем можно взять, а что отвергнуть», — отметил Цеков.

По его словам, за основу план Германии браться не будет. Базой остается план, озвученный президентом Владимиром Путиным.