В Германии назвали катастрофической ситуацию с бюджетом страны

Финансовое положение Германии ухудшилось и страна утратила лидерство в ряде технологических отраслей. Об этом заявила министр труда ФРГ Бербель Бас в интервью телеканалу ZDF .

В технологическом развитии Германию опередили несколько стран, включая Китай. На экономической ситуации в ФРГ сказались продолжающиеся вооруженные конфликты в мире.

«Бюджетная ситуация в стране катастрофическая <…> Во многих технологических областях мы больше не занимаем ведущих позиций», — сказала Бас.

На протяжении нескольких лет Германия находилась в состоянии общей экономической стагнации. Спад в экономике страны, среди прочего, связывали с высокими ценами на энергоносители после прекращения поставок газа из России.

Ранее немецкие СМИ заявили, что исход выборов в трех федеральных землях может поставить под вопрос дальнейшее пребывание Фридриха Мерца на посту канцлера.