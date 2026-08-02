Spiegel: канцлер Германии Мерц может уйти после провала ХДС на выборах

В Германии допустили отставку канцлера Фридриха Мерца после земельных выборов в Берлине, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на представителя Христианско-демократического союза (ХДС).

По данным издания, выборы в сентябре могут обернуться провалом для партии канцлера и усилить требования о смене главы правительства.

«Все кончено. Самое позднее 21 сентября ему придется оставить свой пост. Или его вынудят уйти», — заявил журналистам один из политиков ХДС.

Среди христианских демократов никто не высказал уверенности в дальнейших перспективах Мерца. Конкретный план его ухода однопартийцы пока не обсуждали, однако три земельных премьер-министра от ХДС планировали предложить канцлеру покинуть пост. Возможным преемником называли премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии Хендрика Вюста.

Die Zeit сравнила ситуацию с отставкой Людвига Эрхарда, который в 1966 году потерял поддержку однопартийцев и партнеров по коалиции на фоне экономического кризиса.

«По словам источника, в ХДС разрушилась уверенность в том, что на Мерца можно положиться как в личном, так и в политическом плане», — указали в статье.

Издание Die Welt уточнило, что у ХДС нет юридического механизма для самостоятельного смещения канцлера. Однако поражение на выборах способно вынудить Мерца уйти самостоятельно, что приведет к серьезным политическим потрясениям.

Ранее депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в чрезмерной поддержке Киева. По его словам, глава немецкого правительства уделяет Украине больше внимания, чем решению внутренних проблем страны.