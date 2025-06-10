В Германии напомнили, что страна находится в зоне досягаемости российских ракет

Германия находится в зоне досягаемости для российских ракет. Об этом сообщило издание Neue Zürcher Zeitung .

«Вся республика находится в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет», — говорится в публикации.

Издание напомнило, что страны Североатлантического альянса задумываются об опасности из-за якобы возможного нападения со стороны России.

Ранее авторы The National Interest обратили внимание, что самое сложное оружие Запада, поставленное ВСУ, не выстоит перед новым российским зенитно-ракетным комплексом С-500. Как сказано в статье, В статье заметили, что после включения нового вооружения в арсенал ВС России велик риск изменения хода конфликта.