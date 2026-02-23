Топ-стилист рассказал о модных трендах на прически весной 2026 года

Стилист Аванесов: весной 2026 года в моду войдут стрижки шэгги и мягкий боб

В теплый сезон 2026 года в моду войдут стрижки шэгги и мягкий боб. Об этом Lenta.ru рассказал топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов.

Эксперт отметил, что трендом в новом сезоне будет естественность. Россиянкам он посоветовал присмотреться к прическам с боковыми легкими челками, или длинным и небрежным, в стиле итальянского модного дома Gucci,

Для окрашивания стоит обратить внимание на мягкий блонд, нюдово-ягодные оттенки, а также на насыщенный коричневый оттенок с многомерным подтоном.

«Эти цвета подчеркивают естественное сияние волос и делают прическу максимально живой», — заметил Аванесов.

В грядущем сезоне также в моду вернутся прически с боковым пробором. Этот тренд признают ведущие эксперты и стилисты, подчеркнул Аванесов.

В 2026 году модные тенденции в прическах продолжат двигаться в сторону естественности и непринужденности, рассказал стилист и эксперт модной индустрии Владислав Лисовец. В моду снова возвращаются светлые оттенки волос с текстурными концами, современные тенденции уходят от чрезмерной аккуратности.