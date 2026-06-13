Из-за ударов молний сгорели дома в восьми регионах России за несколько дней

За несколько дней удары молний вызвали пожары в квартирах и домах в восьми регионах России. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

В Кемеровской области из-за действия стихии сгорели два дома в селах Андреевка и Красный Яр.

В Ярославской молния подожгла частный дом на две семьи в городе Гаврилов-Ям, пострадал 54-летний мужчина. В Ульяновской области разряд вызвал пожар в селе Кивать.

В Нижнем Новгороде из-за грозы сгорела квартира в центре города, а в Башкирии — частный дом в поселке Зинино.

Зарегистрированы пожары, возникшие от ударов молний, в Казани и Челябинске.

В Забайкалье в селе Смоленка сгорела крыша деревянного дома, а в Бурятии грозовой разряд вызвал крупный лесной пожар.

Ранее академик РАН, научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Бычков допустил, что 12–13 июня в Московском регионе может увеличиться количество шаровых молний. Причиной может стать из-за грозовая активность.