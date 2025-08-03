В Германии дали совет России после угрозы Трампа

Bild: если Россия проигнорирует ультиматум США, то ничего не случится

В случае игнорирования российскими властями ультиматума президента США Дональда Трампа никаких последствий не будет. Об этом заявил в беседе с Bild немецкий военный эксперт Томас Тайнер.

«Если русские промолчат, ничего не произойдет», — отметил он.

Ранее Трамп заявил о старте 10-дневного отсчета крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине. Американский лидер уточнил, что срок его ультиматума подойдет к концу 8 августа.

Если на Украине не введут режим прекращения огня, по словам Трампа, против России введут новые санкции и пошлины. Позже он выразил сомнения насчет их эффективности.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заметили замедление продвижения двусторонних отношений России и США. Заявление Трампа о сокращении срока ультиматума также приняли к сведению.