В Германии будут штрафовать за ошибки в местоимениях при выборе из 60 гендеров

Welt: в ФРГ будут штрафовать за ошибки при выборе среди «60 полов»

Фото: Freepik

В Германии скоро начнут штрафовать за неправильное применение гендерных местоимений. «Закон о самоопределении» вступит в силу с 1 августа, сообщило издание Die Welt.

Нарушителей начнут штрафовать, причем цена ошибки может достигнуть 10 тысяч евро. Активисты нетрадиционной ориентации намерены интерпретировать закон в свою пользу.

Чиновники обещают, что штрафовать будут только в случае намеренного причинения вреда путем раскрытия предыдущего пола.

В действительности же нельзя исключить ситуации, когда неправильное обозначение пола личности станет основанием для разбирательства в суде. Вероятно, придется выучить весь каталог с «правильными» терминами, чтобы случайно не ошибиться в выборе местоимения.

До этого в Грузии парламент одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ *. Петицию против пропаганды ЛГБТ* рассмотрят в Казахстане.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла немецкий закон, позволяющий людям менять пол раз в год.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.

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