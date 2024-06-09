В Казахстане рассмотрят петицию против пропаганды ЛГБТ

Министерство культуры и информации Казахстана приняло к рассмотрению народную петицию против пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в Республики Казахстан!», опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала более 50 тысяч подписей. Это значит, что теперь ее должно рассмотреть профильное ведомство.

В Министерстве культуры сообщили, что приняли петицию к рассмотрению, и добавили, что по закону срок рассмотрения составляет до 40 рабочих дней с момента регистрации.

«Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в парламент Грузии внесли ряд законов, направленных против ЛГБТ*. Депутаты планируют рассмотреть их до конца весенней сессии. Инициативы предлагают запретить медицинские операции по смене пола, пропаганду ЛГБТ*, митинги и демонстрации в защиту движения.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.