Законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в парламент Грузии

Парламент Грузии до конца весенней сессии рассмотрит в первом чтении ряд законов, направленных против ЛГБТ*. Как сообщил «Коммерсант» , с таким заявлением выступил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что в основной пакет вошел закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», из которого выйдут 18 документов с поправками в уже действующие нормативные акты.

Они предусматривают запрет регистрации любых отношений, кроме брака между мужчиной и женщиной, запрет на усыновление однополыми парами, медицинские операции по смене пола, пропаганду ЛГБТ*, запрет художественных произведений, где присутствуют однополые отношения, митинги и демонстрации подпадающие под пропаганду ЛГБТ*.

Депутат подчеркнул, что второе чтение документов после принятия в первом чтении запланировали на осень 2024 года.

Правящая партия страны «Грузинская мечта» ранее вынесла на обсуждение жителей страны поправки такого же содержания, которые предложили закрепить в конституции. Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что поправки направлены на защиту традиционных ценностей республики и детей.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.