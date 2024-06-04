Законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в парламент Грузии
Спикер парламента Грузии Папуашвили объявил о внесении законов о запрете ЛГБТ
Парламент Грузии до конца весенней сессии рассмотрит в первом чтении ряд законов, направленных против ЛГБТ*. Как сообщил «Коммерсант», с таким заявлением выступил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.
Он подчеркнул, что в основной пакет вошел закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», из которого выйдут 18 документов с поправками в уже действующие нормативные акты.
Они предусматривают запрет регистрации любых отношений, кроме брака между мужчиной и женщиной, запрет на усыновление однополыми парами, медицинские операции по смене пола, пропаганду ЛГБТ*, запрет художественных произведений, где присутствуют однополые отношения, митинги и демонстрации подпадающие под пропаганду ЛГБТ*.
Депутат подчеркнул, что второе чтение документов после принятия в первом чтении запланировали на осень 2024 года.
Правящая партия страны «Грузинская мечта» ранее вынесла на обсуждение жителей страны поправки такого же содержания, которые предложили закрепить в конституции. Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что поправки направлены на защиту традиционных ценностей республики и детей.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.