Шесть детей погибли в Газе при обстреле Израилем жилого дома и пекарни

Почти 20 человек погибли в западной части Газы при атаке Израиля по жилому дому и пекарне. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в местных медицинских учреждениях.

По предварительной информации, жертвами обстрела стали в том числе шесть несовершеннолетних.

«Погибли 19 человек, в том числе шесть детей. <…> Атакованы были здание в районе Аль-Римал, пекарня и палатка для перемещенных лиц в районе Ан-Наср», — рассказал собеседник канала.

Ранее стало известно, что четыре журналиста погибли при атаке Израиля на приемное отделение больницы на юге сектора Газа. Трансляция одного из корреспондентов прервалась прямо в момент удара.