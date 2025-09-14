Нетаньяху призвал ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре
Нетаньяху: лидеры ХАМАС в Катаре живы и их нужно ликвидировать
Лидерам палестинского движения ХАМАС, находящимся в Катаре, затянули переговорный процесс из-за своей выгоды, поэтому их нужно ликвидировать. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в соцсети Х.
По его словам, руководители палестинского движения, которые виновны в срыве переговорного процесса по Газе, остаются живыми. Также Нетаньяху заявил, что главарям террористов ХАМАС, живущим в Катаре, наплевать на народ в Газе.
«Их устранение избавило бы от главного препятствия на пути к освобождению всех наших заложников и прекращению войны», — написал он.
Израильские военные нанесли удары по Дохе 9 сентября, один из них пришелся на помещения, где находилась делегация ХАМАС. Погибли пять человек.
Ранее премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани заявил, что Нетаньяху нужно судить на основании имеющегося постановления Международного уголовного суда. Он напомнил, что премьер-министр Израиля уже находится в розыске.