Нетаньяху призвал ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

Нетаньяху: лидеры ХАМАС в Катаре живы и их нужно ликвидировать

Лидерам палестинского движения ХАМАС, находящимся в Катаре, затянули переговорный процесс из-за своей выгоды, поэтому их нужно ликвидировать. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в соцсети Х.

По его словам, руководители палестинского движения, которые виновны в срыве переговорного процесса по Газе, остаются живыми. Также Нетаньяху заявил, что главарям террористов ХАМАС, живущим в Катаре, наплевать на народ в Газе.

«Их устранение избавило бы от главного препятствия на пути к освобождению всех наших заложников и прекращению войны», — написал он.

Израильские военные нанесли удары по Дохе 9 сентября, один из них пришелся на помещения, где находилась делегация ХАМАС. Погибли пять человек.

Ранее премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани заявил, что Нетаньяху нужно судить на основании имеющегося постановления Международного уголовного суда. Он напомнил, что премьер-министр Израиля уже находится в розыске.