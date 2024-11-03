ЦИК Молдавии сообщил о явке свыше 50% на выборах президента

Более 50% избирателей проголосовали на выборах президента Молдавии, сообщил ЦИК республики. На избирательных участках побывали более 1,5 миллиона человек.
Голоса отдали один миллион 585 750 человек.
Третьего ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В бюллетенях фамилии двух кандидатов — действующего президента Майи Санду и бывшего генерального прокурора республики Александра Стояногло, который лишился своей должности как раз при Санду.
Активнее всего за границей молдаване голосуют в России. По словам председателя Центризбиркома республики, на двух участках в Москве отметились 4,5 тысячи избирателей.
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