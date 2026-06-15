В Гааге задумались о строительстве лагеря для российских военнопленных

Власти Нидерландов проработали сценарий размещения лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с Москвой. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Гааге.

Представители дипмиссии рассказали, что сценарий предполагает строительство бараков и создание охранной инфраструктуры вдали от линии боевого соприкосновения.

«Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами», — отметила пресс-служба.

В посольстве назвали планы кощунственными и сообщили, что подобные идеи в Нидерландах уже стали обыденностью. Дипломаты напомнили, что Россия исторически освобождала лагеря в Европе и спасала их узников, а появление таких сценариев в XXI веке они сочли прискорбным.

Кроме того, представители посольства предупредили: тем, кто допускает войну Европы против России, не стоит рассчитывать на реализацию подобных замыслов. В таком случае лагеря для пленных на европейской территории уже не понадобятся.

Ранее посольство России в Нидерландах раскритиковало идею ЕС включить в санкционный список рыбную продукцию, в том числе треску. В дипмиссии тогда иронично предложили запретить европейским жителям дышать восточным воздухом.