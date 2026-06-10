«Есть идея получше»: посольство России в Нидерландах предложило еще одну санкцию

Посольство России в Нидерландах высмеяло идею Евросоюза внести в санкционный список рыбную продукцию, в том числе треску. Сообщение опубликовали на странице дипломатической миссии в соцсети X .

«У нас есть идея получше: <…> еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, который приносит ветром из России», — заявили в посольстве.

Кроме того, там предупредили, что такие меры значительно повысят цены на рыбу.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила на брифинге, что

Россия решительно осуждает очередные запланированные санкции со стороны Евросоюза и примет в ответ на них жесткие и действенные меры.