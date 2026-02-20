В ФРГ 19 детей пострадали в школе, где неизвестные распылили слезоточивый газ

В начальной школе города Хюрт на западе Германии неизвестные распылили слезоточивый газ, пострадали 19 детей. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местные экстренные службы.

ЧП произошло около 10:20 по местному времени. Школьники жаловались на головокружение, раздражение глаз и кашель. Двенадцать детей госпитализировали для обследования.

Полиция оцепила здание и эвакуировала людей. Правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают обстоятельства случившегося.

В октябре неизвестный распылил перцовый газ из баллончика в школе в Екатеринбурге, пострадали 14 детей. Трое пострадавших отказались от госпитализации, а 11 человек отправили на обследование в больницу.