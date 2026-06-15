В Финляндии заявили о недопустимости угрозы со стороны украинских беспилотников
Украинские беспилотники не должны создавать угрозу для безопасности стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщил Euractiv.
Поводом для выступления стало несколько происшествий, когда дроны, как утверждают финские власти, пересекли воздушное пространство страны или упали на ее территории по пути в Россию.
Хяккянен назвал такие ситуации недопустимыми и неправильными. Он призвал Киев организовывать свои операции так, чтобы не подвергать риску государства, которые оказывают Украине поддержку.
По данным Euractiv, еще в мае власти Финляндии несколько раз фиксировали происшествия с БПЛА, связанные с действиями украинских сил. Один из этих случаев привел к повышению боеготовности финских сил безопасности и временным ограничениям в районе Хельсинки.
Ранее в Хельсинки сообщили, что в мае ВСУ по ошибке направили беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии.