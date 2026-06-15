В Финляндии заявили о недопустимости угрозы со стороны украинских беспилотников

Украинские беспилотники не должны создавать угрозу для безопасности стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщил Euractiv .

Поводом для выступления стало несколько происшествий, когда дроны, как утверждают финские власти, пересекли воздушное пространство страны или упали на ее территории по пути в Россию.

Хяккянен назвал такие ситуации недопустимыми и неправильными. Он призвал Киев организовывать свои операции так, чтобы не подвергать риску государства, которые оказывают Украине поддержку.

По данным Euractiv, еще в мае власти Финляндии несколько раз фиксировали происшествия с БПЛА, связанные с действиями украинских сил. Один из этих случаев привел к повышению боеготовности финских сил безопасности и временным ограничениям в районе Хельсинки.

Ранее в Хельсинки сообщили, что в мае ВСУ по ошибке направили беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии.