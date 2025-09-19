Профессор Малинен опроверг слова эстонского депутата об СССР во Второй мировой

Эстонский парламентарий Марко Михкельсон допустил негативное замечание о роли СССР во Второй Мировой войне. Его слова вызвали бурную реакцию в Х со стороны профессора и геополитического аналитика Туомаса Малинена.

Михкельсон — депутат парламента Эстонии от реформаторов. Он известен критикой России. До политики работал журналистом.

В своем посте парламентарий заявил, что Советский Союз избежал осуждения за свою роль во Второй мировой войне. Эту роль Михкельсон счел негативной — в контексте начала боевых действий.

Малинен же ответил, что Сталин не несет никакой вины за начало глобального конфликта. Профессор объяснил, что СССР всеми силами пытался предотвратить войну, тогда как Адольф Гитлер с самого прихода к власти в январе 1933 года строил планы агрессивной экспансии.

«Что за чушь собачья. Сталин делал практически все, чтобы избежать войны», — подчеркнул историк.

Малинен добавил, что лидер нацистской Германии стал готовить масштабные боевые действия в Европе еще в 1933 году.

Ранее Путин призвал деполитизировать вклад Сталина в Победу.