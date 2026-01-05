В Финляндии вспыхнул скандал из-за трусости главы МИД

В Финляндии разгорелся скандал в парламенте. Оппозиционные депутаты обвинили главу МИД Элину Валтонен, что она специально тянет с осуждением вторжения США в Венесуэлу, сообщила финская газета Iltalehti.

Лидер «Центристской партии» Анти Кайконен иронично отметил, что руководство МИД проявило удивительную осторожность в комментариях по поводу событий в Венесуэле. Он также призвал созвать министерский комитет по иностранным делам и политики безопасности, чтобы высшее руководство Финляндии высказалось на эту тему.

Валтонен позже опубликовала заявление с реакцией на события в Боливарианской Республике, но опять не посмела осудить США. Председатель партии «Левый союз» Минья Коскела высмеяла финский МИД в соцсети X.

«Уже больше суток нельзя говорить об очевидном — а именно о том, что удар США по Венесуэле противоречит международному праву. Руководство внешнеполитической службы явно не способно на это», — написала она.

Трамп тем временем пошел вразнос, пригрозив на этот раз президенту Колумбии Густаво Петро военной операцией по типу венесуэльской.