В Финляндии тему Гренландии назвали внутренним вопросом Дании

Тема Гренландии — это внутренний вопрос Дании. К выступлениям избранного президента США Дональда Трампа нужно относиться серьезно, но спокойно, заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен в эфире телерадиовещателя Yle .

«Что касается отношений Дании и Гренландии, то они, конечно, как прокомментировало правительство страны, являются внутренними вопросами Дании», — подчеркнул он.

Гренландия и весь арктический регион напрямую связаны с интересами безопасности Соединенных Штатов, добавил министр. По его словам, территории вызывают интерес с точки зрения сырья, экономики и новых маршрутов, которые формируются из-за таяния ледников.

Необходимо серьезно относиться к выступлениям Трампа, связанным с этими вопросами, но НАТО и ЕС в этом плане спокойны.

США развертывают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерной оружие, сообщил ранее посол России в Дании Владимир Барбин.