США развертывают в Гренландии инфраструктуру для истребителей F-35

Соединенные Штаты развертывают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное вооружение. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

По его словам, военно-космическая база США «Питуффик» («Туле»), которая расположена на острове, является элементом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении с арктического направления. А сейчас американцы проводят ее комплексную модернизацию, которая включает в себя и радиолокационные станции. Эта модернизация обходится США в миллиарды долларов.

«Там также создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Такие истребители уже использовали аэродром базы в ходе учений ВВС США», — рассказал дипломат.

Как отметил Барбин, для России важна стабильность в Арктике, и страна выступает за ее укрепление. Однако, по его словам, достижение этого возможно только на основе создания системы международной безопасности, равной для всех арктических государств.

Ранее дипломат высказал мнение, что позиция нового президента США Дональда Трампа по Гренландии может привести к деградации обстановки в регионе. Россия, по его словам, будет учитывать это при военном планировании.