В Финляндии сообщили, что русские ледоколы спасали их суда в Финском заливе

Российские ледоколы пришли на помощь грузовым судам, застрявшим во льдах в Финском заливе. Об этом сообщила пресс-служба агентства транспортной инфраструктуры Финляндии.

«В соответствии с обычной практикой зимнего судоходства судам оказывается помощь в рамках международного сотрудничества, в том числе с участием российских ледоколов», — уточнили в агентстве.

По такому запросу российский ледокол может помочь, даже если грузовое судно находится в территориальных водах Финляндии. В приоритете — обеспечение морской безопасности.

Сейчас сложилась непростая обстановка из-за сложных ветровых и ледовых условий. Несколько грузовых судов застряли во льдах Финского залива из-за экстремальных морозов, куда ранее «Росатом» по запросу Минтранса направил атомный ледокол «Сибирь».

Синоптик Александр Колесов отмечал, что Финский залив впервые за последние 15 лет полностью покрылся льдом.