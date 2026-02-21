Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

Финский залив полностью покрылся льдом. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Александр Колесов.

«Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом», — подчеркнул специалист.

Молодой лед в горле залива достаточно тонкий, но все равно просматривается на спутниковых снимках. Синоптик спрогнозировал, что 21 февраля ситуация поменяется: лед будет ломаться и сжиматься из-за шторма, который циклон принес на запад акватории.

Колесов напомнил, что последний раз залив полностью замерзал в 2010 и 2011 годах.

