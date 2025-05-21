В Финляндии с россиянина сняли подозрения в шпионаже

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила расследование дела гражданина России. Его обвиняли в разведывательной деятельности, сообщила телерадиокомпания Yle .

Главный инспектор KRP Ристо Лохи рассказал, что в ходе расследования полиция провела допросы и другие следственные мероприятия.

«У нас нет оснований подозревать преступление. Следовательно, предварительное расследование завершено», — отметил он.

По версии следствия, россиянина подозревали в обмене конфиденциальной информацией с гражданином одной из стран Евросоюза.

Полицейские задержали иностранца на границе с Россией в 2022 году. Он стал фигурантом дела в якобы «разведывательной деятельности» на юго-востоке Финляндии.

Ранее полиция потребовала заключить под стражу трех граждан России, учащихся в профессиональном колледже Каунуу. Их заподозрили в экспорте товаров из Финляндии в другие страны.