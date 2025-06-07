В Финляндии пропалестинские активисты облили розовой краской здание Минобороны

В Хельсинки пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания Минобороны Финляндии. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle .

Вандалы орудовали в ночь с 6 на 7 июня. Очевидцем оказался охранник. Ему удалось застать, как с места преступления удалялись мужчина и женщина.

Личности подозреваемых пока не установили. Правоохранители начали расследование об особо тяжком причинении вреда имуществу.

По словам источника, уборкой придется заниматься владельцу здания. Очищать фасад от краски начнут в понедельник.

Ответственность за инцидент взяла на себя международная организация Palestine Action. Она опубликовала пост, в котором заявила, что именно ее активисты облили здания водорастворимой краской. Так они выразили протест по конфликту в секторе Газа и взаимодействию Минобороны Финляндии с израильскими предприятиями военно-промышленного комплекса.