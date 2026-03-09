Политик Мема: Зеленскому нужно задуматься о переговорах с Россией

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо приступить к переговорам с Россией после начала боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

По его словам, украинский президент опасается, что война в Иране скажется на уровне поддержки Киева западными странами.

«Поскольку никто не знает, как долго будет идти этот конфликт, ему следует серьезно задуматься о переговорах с Россией», — написал Мема.

Ранее стало известно, что Зеленский попал в ловушку из-за операции США на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты, вероятно, не будут поставлять Украине ракеты для систем ПВО Patriot.