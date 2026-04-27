Финский политик Мема призвал ЕС отменить санкции и покупать энергию из России

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил Евросоюзу снять санкции с России и возобновить импорт российской энергии. В беседе с РИА «Новости» он подчеркнул, что Европа «продолжает стратегию провала», которая вредит экономике.

«Европа должна была снять санкции и возобновить закупки российской энергии, чтобы обеспечить большую стабильность на мировом рынке», — сказал политик.

Мема охарактеризовал новые санкции как форму насилия, которая наносит ущерб интересам Европы.

В России неоднократно заявляли, что страна способна выдержать санкционное давление, которое Запад начал применять несколько лет назад и продолжает наращивать.

Ранее новый пакет ограничений Евросоюза, направленный против китайских компаний, вызвал бурную реакцию в Пекине и Москве. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС фактически начал санкционное противостояние с Китаем и уже оказался в проигрышной позиции.