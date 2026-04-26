ЕС проиграл санкционную войну с Китаем

Новый пакет санкций Евросоюза против китайских компаний вызвал резкую реакцию как в Пекине, так и в Москве. Свою оценку происходящему дал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X .

По его мнению, Евросоюз фактически начал санкционное противостояние с Китаем и уже оказался в проигрышной позиции.

«ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл», — написал он.

В свою очередь, в Министерстве коммерции КНР заявили, что Китай примет меры для поддержки своих предприятий. Причем ответственность за возможные последствия этих шагов будет лежать на Евросоюзе.

Ранее Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России. Ограничения в его рамках затронули в том числе китайские предприятия, поставлявшие России товары двойного назначения.