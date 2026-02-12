Антироссийская политика финских властей может привести к острому экономическому кризису. Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X .

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги подтвердил, что экономика еврозоны уже находится в плохом состоянии. Также экономист отметил, что необходимо снять барьеры в едином рынке ЕС.

«Он призывает к срочным действиям для предотвращения дальнейшего ухудшения экономической ситуации. Развязывание прокси-войны и разрыв связей с Россией приводят к негативным последствиям», — заявил Мема.

Он также напомнил, что раньше у финном были выгодные торговые отношения с россиянами.

Ранее Мема предупредил финских политиков, что республика рискует повторить судьбу Украины из-за разрушенных отношений с Россией. Экономика страны уже пострадала, в частности, уровень безработицы считается самым высоким в Европе.