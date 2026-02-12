В Финляндии предупредили о катастрофе из-за разрыва связей с Россией
Мема: Финляндии грозит острый экономический кризис из-за русофобии властей
Антироссийская политика финских властей может привести к острому экономическому кризису. Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги подтвердил, что экономика еврозоны уже находится в плохом состоянии. Также экономист отметил, что необходимо снять барьеры в едином рынке ЕС.
«Он призывает к срочным действиям для предотвращения дальнейшего ухудшения экономической ситуации. Развязывание прокси-войны и разрыв связей с Россией приводят к негативным последствиям», — заявил Мема.
Он также напомнил, что раньше у финном были выгодные торговые отношения с россиянами.
Ранее Мема предупредил финских политиков, что республика рискует повторить судьбу Украины из-за разрушенных отношений с Россией. Экономика страны уже пострадала, в частности, уровень безработицы считается самым высоким в Европе.