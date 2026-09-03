В Финляндии предложили закрыть границу с Россией до конца 2028 года

Закрытие границы между Финляндией и Россией предлагают продлить до 2028 года. Такую инициативу от правительства опубликовали на сайте МВД страны.

Ограничения предлагают продлить до 31 декабря 2028 года. Кроме того, утверждается, что такой закон направлен на борьбу с миграцией на восточной границе Финляндии.

«Закон о безопасности границ помогает нам гарантировать, что пограничные власти смогут эффективно действовать в самых серьезных случаях использования миграции в корыстных целях», — отметила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Финляндия запретила въезд туристам из России осенью 2022 года, а через год закрыли и автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ. При этом, по словам председателя общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко, все больше финнов считают, что границу следует открыть хотя бы «в экспериментальном порядке».