В Финляндии потребовали открыть границу с Россией

Автопробег за открытие границы с Россией прошел в Финляндии

Жители Финляндии провели автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Об этом РИА «Новости» сообщил один из организаторов мероприятия, депутат городского совета Лаппенранты Иван Девяткин.

«Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, родственников, семью и любимых», — сказал он.

По словам Девяткина, массовое мероприятие согласовали с полицией. В автопробеге участвовали не менее 100 машин. Колонна из автомобилей прошла к контрольно-пропускному пункту «Нуйямаа», который был одним из крупнейших по пассажиропотоку пунктов пересечения границы до закрытия в одностороннем порядке.

Финляндия объявила о закрытии границы с Россией в ноябре 2023 года. За это время отсутствие российских туристов сильно ударило по экономике страны, стали закрываться многие заведения. В 2024 году количество отдыхающих сократилось до 30 тысяч.