Финский бизнес оказался на грани смерти без российских туристов и дачников

Отсутствие российских туристов из-за закрытия границ сильно ударило по экономике Восточной Финляндии. Предприниматели закрыли заведения из-за отсутствия посетителей. Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с 360.ru усомнился в том, что россияне вернутся, а компенсировать приток за счет европейцев у провинции не получится.

По данным телерадиокомпании Yle, в 2019 году Восточную Финляндию посетили более 230 тысяч иностранцев, основная доля из которых пришлась на россиян. Тогда бюджет провинции получил 35,5 миллиона евро. Для сравнения, в 2024 году, когда границы с Россией закрыли, количество туристов сократилось до 30 тысяч.

Экономика Восточной Финляндии тесно связано с Россией очень много лет, заявил Арутюнов. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области ездили в соседнюю страну за покупками и приобретали домики, где проводили все лето.

«Это не просто поездки, а еще и инвестиции в экономику», — подчеркнул директор турагентства.

Арутюнов добавил, что сейчас россияне начали массово продавать свои дачи, потому что у них не осталось возможности оплатить ЖКХ и возрос риск, что недвижимость отберут.

«Туристов из других стран Европы финнам найти нереально. Шведы предпочитают отдыхать у себя. То же самое касается Норвегии. Для стран Центральной Европы это слишком далеко», — сказал он.

Возлагать ответственность на власти Финляндии за закрытие границ собеседник 360.ru не стал. По мнению Арутюнова, страна — это только винтик в большой системе Евросоюза. Тем более что сильнее всего пострадал бизнес одного региона, чей голос никто не услышит.

«Если границы снова откроют, то решение о поездках каждый примет самостоятельно. Но очень многие россияне, памятуя о том, что происходило в последние годы, много раз подумают, прежде чем ехать. Никто не гарантирует, что границу не закроют снова», — подытожил он

Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года в качестве временной меры. Решение не отменили до сих пор.