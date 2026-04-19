В Финляндии полностью сгорел необитаемый остров

Yle: в Лапландии полностью сгорел необитаемый остров, его не пытались тушить
В финской Лапландии полностью сгорел необитаемый речной остров Ликасаари. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.
Возгорание произошло 18 апреля на реке Торнионйоки недалеко от поселка Карунки. К утру 19 апреля остров практически полностью выгорел.
По данным спасательных служб, пожар решили не тушить, а контролировать его распространение. Специалисты наблюдали за ситуацией и не допускали, чтобы огонь перекинулся на соседние острова или материковую часть.
Ликасаари представляет собой низкий остров, покрытый травой. Пожар сопровождался сильным задымлением, которое ощущалось в округе.
