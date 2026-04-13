Продажу финской приграничной обанкротившейся аутлет-деревни снова перенесли

Сделку по продаже финской аутлет-деревни Zsar, находящейся рядом с российской границей, отложили. Об этом телерадиовещателю Yle заявил управляющий конкурсной массой адвокат Матти Маннер.

Причиной переноса продажи обанкротившейся деревни стали налоговые вопросы. По словам юриста, именно они затянули процесс.

Сделку о продаже пытаются завершить уже более трех лет. В 2023 году аутлет-деревня ушла с молотка за 70 тысяч евро, однако процесс продолжает затягиваться, несмотря на одобрение со стороны кредиторов.

Сейчас деревню активно посещают сталкеры — любители заброшенных мест.

