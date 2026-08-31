В Финляндии подсчитали потери из-за отсутствия туристов из России

РИА «Новости»: Финляндия ежегодно теряет миллиард евро без туристов из России

Финляндия теряет почти миллиард евро ежегодно после закрытия границы с Россией и прекращения потока российских туристов. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

«Большая часть этих денег оставалась в Юго-Восточной и Восточной Финляндии», — сказал он.

По словам Варвикко, торговые центры, гостиницы, рестораны и спа-комплексы в Иматре и Лаппеенранте ориентировались примерно на 1,5 миллиона российских посетителей ежегодно. После прекращения туристического потока местный бизнес столкнулся с серьезным сокращением выручки.

Закрытие границы лишило клиентов торговые центры, аутлеты, автозаправки и магазины повседневных товаров. Гостиницы, рестораны и спа-центры также потеряли значительную часть доходов.

Финские власти закрыли пограничные пункты на границе с Россией в 2023 году. После этого приграничные города неоднократно сообщали об экономических трудностях и проблемах местного бизнеса.