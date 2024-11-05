В Финляндии подали иск против российских владельцев арены Helsinki Hall

Мэрия города Хельсинки обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды с российскими владельцами крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, ссылаясь на неуплату последними долга по аренде земли. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Городские власти подали заявление о вызове в окружной суд Хельсинки в связи с неуплатой арендной платы за землю у арены в районе Илмала.

«Компания Helsinki Halli Oy не выплачивает арендную плату за землю с 1 июля 2024 года, и общая сумма задолженности составляет около 212 тысяч евро (более 22,5 миллиона рублей)», — уточнили в мэрии.

Мэрия потребовала расторжения договора аренды, так как деньги не были переведены. Финские чиновники добавили, что направили соответствующее уведомление владельцам арены еще 19 сентября.

Ранее в Финляндии сообщили, что власти страны выделили 200 тысяч евро (более 21,2 миллиона рублей), чтобы конфисковать принадлежащую россиянам спортивную арену.