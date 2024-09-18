Финляндия выделила сотни тысяч евро, чтобы отнять у россиян спортивную арену

Helsingin Sanomat: финны выделили 200 тысяч евро на конфискацию арены россиян

Власти Финляндии выделили 200 тысяч евро на конфискацию принадлежащей россиянам спортивной арены Helsinki Hall . Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

В декабре 2023 года стало известно, что комплекс Helsinki Hall, принадлежащий Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, которые находятся под санкциями Евросоюза, могут выставить на продажу.

«Правительство Финляндии приняло решение выделить 200 тысяч евро на конфискацию здания», — написали журналисты.

Ареной не пользовались с февраля 2022 года.

Выделенные также направят на разработку законопроекта, который расширит возможности и предоставит дополнительные юридические основания для конфискации имущества россиян.

Ранее Эстония и Финляндия пригрозили России запретом движения флота в Финском заливе. Страны продолжат наращивать сотрудничество, поэтому продумывают совместный план на случай «возникновения опасности».