В Финляндии перестали использовать стационарные телефоны

Крупнейший финский телекоммуникационный оператор Elisa с 1 июля завершил обслуживание стационарных телефонных линий. Об этом сообщило издание Yle .

Теперь в республике не осталось крупных операторов, предлагающих населению услуги проводной телефонной связи. Компания Telia ушла от стационарной сети еще в 2019 году, а в начале 2026 года завершила поддержку последних проводных абонентов DNA.

К началу года у Elisa оставалось несколько тысяч работающих проводных подключений как среди корпоративных, так и частных клиентов, а новые договоры компания не заключала уже несколько лет.

Стационарные линии в Финляндии использовались для редких домашних телефонов, переговорных устройств в лифтах и факсимильной связи, отметили журналисты.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков назвал проводную связь самой надежной в мире.