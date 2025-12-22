Мема: Зеленский после встречи с британцами опять создает препятствия для мира

На Украине сначала назвали конструктивными переговоры в Майами с представителями США и стран Евросоюза, но потом президент Владимир Зеленский встретился с британским руководством и опять начал устраивать препятствия на пути к миру. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X .

«Каждый раз появляются новые обстоятельства, которые становятся помехой для мира», — отметил он.

Мема добавил, что главе киевского режима следует провести выборы, чтобы украинский народ смог выбрать нового руководителя страны, который и завершит конфликт с Россией. Раз Зеленский оказался неспособен на это.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что на переговорах в Майами американские делегаты обсудили с украинскими план по урегулированию конфликта, состоящий из 20 пунктов. Кроме того, они согласовали позиции, касающиеся обеспечения гарантий безопасности.