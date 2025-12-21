Уиткофф раскрыл итоги переговоров США и Украины в Майами

Американская делегация обсудила с представителями Украины разработку 20-пунктного плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщил по итогам переговоров в Майами спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в соцсети X.

Он отметил, что за последние три дня состоялся ряд продуктивных и конструктивных встреч с украинскими и европейскими партнерами.

«Была проведена отдельная конструктивная встреча в формате Украина — США, в ходе которой обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов и согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности», — написал Уиткофф.

Также стороны вели обсуждения по вопросу согласования позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшей разработке плана экономического развития. По словам спецпосланника, мир между сторонами конфликта должен основываться не только на прекращении боевых действий, но и на стабильном будущем для стран.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине еще нет и его может не быть.