В Финляндии осудили мужчину за оскорбление депутатов за русскую речь

В Финляндии вынесли приговор мужчине, который оскорбил двух депутатов за то, что они говорили по-русски. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle .

Случай произошел в лифте торгового центра. Мужчина использовал слово, которое в Финляндии считается унизительным по отношению к русскоязычным. Кроме того, он толкнул одного из парламентариев. Суд признал его виновным по двум статьям: оскорбление чести и достоинства и нанесение легких телесных повреждений.

Пострадавшими признали двух депутатов городского и регионального советов и двух детей, которые были рядом. Судья постановил, что высказывание указывает на этническое происхождение и несет исторически негативную нагрузку. Мужчине назначили штраф примерно на тысячу евро и обязали выплатить компенсацию в 400 евро депутату и 500 — ребенку.

